В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

В Риге прошел массовый митинг в защиту русских школ. Как сообщают организаторы мероприятия, на улицы латвийской столицы вышли около пяти тысяч человек. Они выступают против решения Конституционного суда страны. На прошлой неделе он признал законной реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

"Реформа — бред! Реформе — нет!" — скандировали участники акции.

Вице-чемпион мира по шахматам Алексей Широв, баллотирующийся на выборах в Европарламент 25 мая по списку "Русского союза Латвии", раскритиковал со сцены принятую реформу.

"Мы — русские в Латвии — остались вне России, но мы не должны полагаться на дядю, мы должны сплотиться и защищать свои права", — сказал он.

Около пяти тысяч протестующих собрались ранее возле театра "Дайлес". Они держат в руках плакаты "Русские школы — наш выбор", "Нет ассимиляции!", "Рабы немы! Мы — не рабы!", "Русский язык — язык победы!" и другие. От места сбора они начали марш по центру Риги до одного из городских парков.

Сопредседатель партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), депутат Европарламента от республики Мирослав Митрофанов поблагодарил всех участников акции и призвал не сдаваться. Он отметил, что принятое на прошлой неделе Конституционным судом Латвии решение против русских школ не было неожиданностью.

Пол его словам, нацменьшинствам необходимо продолжать отстаивать свое право на получение образования на родном языке. Митрофанов пообещал, что первомайская акция станет лишь одним этапом в последовательности акций протеста в ближайшие годы, передает ТАСС.