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1 мая 201915:32

У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Ялте

У супруги избранного президента Украины Владимира Елены есть элитная недвижимость в Крыму. Об этом сообщает Reuters.

Елена Зеленская купила пентхаус в ялтинском комплексе "Император" у украинского бизнесмена, экс-депутата Верховной рады Александра Буряка в 2013 году. За жилье рядом с Ливадийским дворцом она заплатила чуть менее 164 тысяч долларов или 1,263 тысячи за квадратный метр. При этом тогда цена одного квадратного метра в этом доме составляла около 2,8 тысячи долларов. Таким образом, Елене квартира обошлась почти в два раза дешевле.

Сейчас эта квартира вновь выставлена на продажу за 790 тысяч 668 долларов. Однако владельцем до сих пор является жена Зеленского.

Буряк от комментариев по поводу продажи квартиры за такую низкую цену отказался. Зеленский и его жена также проигнорировали просьбы о комментариях.

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