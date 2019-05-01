Парижский Первомай: в столкновениях с полицией задержаны 160 человек

Первомай по-французски: на улицах Парижа начались первые столкновения, полиция применила слезоточивый газ. Задержаны более ста шестидесяти человек. Это, в основном, хулиганы, которые пытались громить витрины магазинов. Многие демонстранты 1 мая настроены довольно агрессивно. Звучат призывы сжечь полицейские участки и Елисейский дворец — резиденцию главы государства, отмечает телеканал "Россия 24".

Первые столкновения между манифестантами и полицией начались на бульваре Монпарнас. Здесь собрались "желтые жилеты" для совместной демонстрации с представителями профсоюзов.

Эпицентр столкновений – район ресторана "Ротонда", где свой выход во второй тур президентских выборов два года назад праздновал нынешний глава Пятой республики Эммануэль Макрон. Молодые люди в масках бросают в полицейских бутылки и петарды. Полиция отвечает гранатами со слезоточивым газом.

Профсоюзы намеревались в 15 часов 30 минут по Москве начать марш в сторону площади Италии. Но до этого агрессивные молодые люди в масках в соседнем переулке разгромили грузовой фургон. Их погром прекратили только полицейские дымовые шашки.

Полиция с вечера провела более 9 тысяч проверок. У задержанных изымались запрещенные предметы – ножи, молотки, разводные ключи, баллончики с газом, бутылки с горючей жидкостью, а также противогазы.

Безопасность и порядок первомайских демонстраций в Париже обеспечивают 7400 полицейских и жандармов, заверил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Парижские правоохранители ожидали, что в первомайских демонстрациях примут участие от полутора до двух тысяч радикально настроенных хулиганов.

На время марша профсоюзов от башни Монпарнас до площади Италии перекрыты несколько автомобильных дорог, нарушена работа общественного транспорта. 1 мая будут закрыты 40 станций метро не только по маршруту следования колонны, но и в таких ключевых точках Парижа, как площадь Шарля де Голля у Триумфальной арки, у Лувра, Дома Инвалидов, Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Ограничения движения коснулись 53 автобусных маршрутов.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о реакции на кризис. В частности, с 2020 года он пообещал снижения налогов для работающих, индексации пенсий. По оценке министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра реализация всех обещанных Макроном мер обойдется в 17 миллиардов евро.