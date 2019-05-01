Легковушка и мотоцикл вспыхнули после ДТП под Анапой

Очевидцы запечатлели на видео последствия серьезной аварии, произошедшей в среду, 1 мая, в окрестностях Анапы.

По предварительной информации, мотоциклист столкнулся с автомобилем Opel, после чего оба транспортных средства вспыхнули.

Прибывшие пожарные сумели справиться с возгоранием.

Как сообщают местные СМИ, в результате ДТП пострадал байкер – с сотрясением головного мозга и переломом бедра он был доставлен в лечебное учреждение.