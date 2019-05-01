1 мая 201915:46
Алина Загитова осуществила мечту незрячей поклонницы
Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова осуществила мечту своей поклонницы Снежаны Черепановой, которая является слепой. Юная девушка мечтала побывать на тренировке своей любимой спортсменки.
Помочь в исполнении мечты Снежаны помогла редакция передачи "Прямой эфир", которая выходит на телеканале "Россия 1". Встреча девушки с фигуристкой состоялась сразу после того, как та вернулась из Канады.
Alina Zagitova conducted a training session with Snezhana Cherepanova (a girl who has vision problems and who dreamed of meeting Alina). pic.twitter.com/xZ9ABbfS08— TeamZagitova 💞 (@teamzagitova) 30 апреля 2019 г.
Twitter поклонников российской фигуристки опубликовал серию фотографий, на которых Алина запечатлена со Снежаной в раздевалке и репетиционном зале.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ассанжу дали 50 недель тюрьмы
- Зеленский будет встречаться с Порошенко
- Пытали или нет: ответ Бутиной
- Приговор за атаку на картину Репина: сколько дали
- Новый указ президента упростил получение гражданства РФ
Самое читаемое
-
С долгами жизни нет: приставы сняли клип для неплательщиков. Видео
- Посетитель чуть не задушил мальчика в супермаркете. Никто не помог
- Уфимским следователям предстоит разобраться в чудовищном убийстве семьи из пяти человек
- Сын известного русского миллиардера впал в кому после тусовки
- Забили насмерть: полицейские убивали отца чемпиона мира у всех на глазах
Телеканал "Россия"
-
Страна провожает Сергея Лазарева на "Евровидение"
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Переворот в Венесуэле. Развитие событий
- Откуда взялась грязная нефть
- Зеленского объявили президентом
Вести-Москва
-
Вандал из Третьяковки в колонии сможет сразу просить об УДО
- Сезон открыт: любителям речных путешествий предложат 300 круизов на любой вкус
- В Москве планируют построить еще две канатных дороги
- Обрушение потолка в подмосковном ТЦ: причины выясняются
- Весна А Cappella, цветущая сакура и "Пасхальный дар": что еще не пропустить в праздники?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
Красная площадь стала центром празднования Первомая
2 часа назад
Ассанжу дали 50 недель тюрьмы
1 час назад
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Ялте
41 минута назад
Болтон: США хотят смены власти в Венесуэле
5 часов назад
Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье
6 часов назад
Подрывнику из Крайстчерча предъявили обвинение
2 часа назад
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"
30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах
29.04.2019 15:40
1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"
29.04.2019 13:55
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы
29.04.2019 08:15
Легковушка и мотоцикл вспыхнули после ДТП под Анапой
50 минут назад
Названы лучшие города мира для студентов
1 час назад
Путин повысил пенсии ветеранам
2 часа назад
"Локомотив" планирует продать Федора Смолова
2 часа назад
В Москве появится солдат Чонкин
2 часа назад
Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес
3 часа назад
Евгений Малкин может покинуть "Питтсбург"
5 часов назад
Две массовые драки произошли в Москве утром 1 мая
6 часов назад
Вести.net: 5G-смартфон Samsung загорелся и взорвался
6 часов назад
Стадион "Лужники" 1 мая пообещали взорвать
6 часов назад
Мауро Икарди получил от "Ювентуса" щедрое предложение
7 часов назад
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
7 часов назад
Нурмагомедов сразится с Порье 7 сентября в Абу-Даби
9 часов назад
Императору Нарухито вручены символы полномочий
11 часов назад
Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
30.04.2019 14:01
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
30.04.2019 12:07
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники
30.04.2019 12:05
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
30.04.2019 11:07
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы
29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд
29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей
22.04.2019 15:04