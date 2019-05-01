Король Таиланда вступил в брак с генералом

В среду король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что вступил в брак со своей спутницей — генералом Сутхида Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой Сутхида, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, на время коронации царствующего в Таиланде короля Рамы Х, которая пройдет со 2 по 6 мая, мэр Бангкока Асавин Кхуанмыанг попросил владельцев кафе, ресторанов, а также развлекательных заведений, расположенных в историческом центре таиландской столицы, закрыться.

При этом на время коронационных церемоний может быть введен запрет на продажу алкоголя в историческом центре Бангкока, который не затронет остальные части города.

Для обеспечения безопасности королевской процессии в воскресенье будет задействовано до половины личного состава всех районных отделов полиции Бангкока, передает РИА Новости.

Король Таиланда Рама Х вступил на престол в 2016 году после кончины его отца, короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), царствовавшего в стране 70 лет. По традиции, сложившейся у правящей династи Чакри, коронация каждого короля происходит не сразу, а через некоторое время после его восшествия на престол. Король Рама IX взошел на престол в 1946 году и короновался в 1950 году.