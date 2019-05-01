Медведь устроил ночной забег около студенческого кампуса в США. Видео

В ночь на вторник, 30 апреля, таксист заметил медведя, решившего совершить ночную прогулку неподалеку от территории Юнион-колледжа (Union College) – одного из старейших ВУЗов в США, расположенного в городе Скенектади в штате Нью-Йорк.

Автор видео рассказал, что поначалу принял хищника за сенбернара. Подъехав поближе, он понял, что "пес" оказался медведем.

Опасаясь за судьбу припозднившихся прохожих, мужчина позвонил в полицию и сообщил диспетчеру службы 911 о визитере из леса. Прибывшие стражи порядка прочесали территорию, однако так и не обнаружили медведя, который благополучно избежал встречи с представителями закона.

В местном природоохранном ведомстве отметили, что скорее всего хищник пришел в город в поисках пищи после выхода из спячки.

Специалисты департамента защиты окружающей среды, в чью компетенцию входят подобные случаи, рассказали, что пока не собираются предпринимать активных действий против этого медведя до тех пор, пока он начнет причинять неудобства местным жителям и представлять для них угрозу.