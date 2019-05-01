"Реал" договорился с Эриксеном об условиях личного контракта

Мадридский "Реала" стали ближе к совершению покупки полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Дании Кристиана Эриксена. Представители "Королевского клуба" уже встретились с хавбеком для обсуждения условий контракта.

Итогом встречи стало успешное согласование условий договора. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на AS, по контракту со "сливочными" Эриксен получит в "Реале" улучшенные финансовые условия, нежели он имеет сейчас в "Тоттенхэме".

Следующим этапом в оформлении перехода датчанина станет для "Реала" обсуждение трансфера с боссами "шпор". Однако в лондонском клубе не спешат расставаться с одним из своих ключевых игроков. В "Тоттенхэме" его оценивают в 200 миллионов евро. Такая сумма может отпугнуть "Реал".

Напомним, что в текущем сезоне английской премьер-лиги Эриксен сыграл в 33 встречах, забив семь голов и отдав 12 голевых передач.