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1 мая 201916:38

В ЮАР грабитель едва не убил французскую студентку из-за рюкзака. Видео

Facebook/The Citizen News

Местные жители и приезжие были потрясены вчерашним преступлением, совершенным уличным грабителем в районе Бо-Каап в Кейптауне, поскольку эта часть города всегда считалась тихой и безопасной.

Инцидент произошел в минувший вторник, 30 апреля. Утром на одной из улиц Бо-Каап к 20-летней студентке из Франции подошел худой мужчина, сделал вид, что хочет о чем-то спросить и четыре раза ударил ее ножом в шею и грудь. Затем грабитель схватил рюкзак и скрылся.

 

Девушку госпитализировали с проникающими ножевыми ранениями. Местная жительница Мария Хонинг передала видеозапись нападения в СМИ и рассказала, что скорая помощь ехала к пострадавшей студентке больше 40 минут. Все это время ее сосед боролся с кровотечением у израненной девушки.

По словам Марии, полицейские установили личность грабителя, однако он до сих пор не пойман.

Несмотря на то, что власти города в последнее время усиливают патрулирование полицейскими улиц Кейптауна, количество уличных грабежей постоянно растет. Как правило, грабят приезжих из других стран.

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