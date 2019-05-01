Россиянка рассудит "Барселону" и "Лион" в финале женской Лиги чемпионов

Судейский комитете Союза европейских футбольных ассоциаций назвал имя главного арбитра финального поединка женской Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и французским "Лионом", который состоится 18 мая в Будапеште. Ей стала россиянка Анастасия Пустовойтова.

Ассистентами 38-летней россиянки будут ее соотечественница Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску, сообщает официальный сайт европейской организации. Четвертым арбитром станет венгерка Каталин Кульчар, а запасным станет еще одна представительница Венгрии Каталин Терек.

Пустовойтова является специалистом международной категории с 2009 года и под эгидой УЕФА отработала на 59 матчах, В текущем сезоне Пустовойтова судила два поединка Лиги чемпионов. Кроме того, она уже получила приглашение на женский чемпионат мира-2019.