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Франция. Протесты "желтых жилетов" 6 минут назад
1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские
В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка. Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова снимала на камеру мобильного телефона вспыхнувшие во время шествия беспорядки. Полицейские пытались разогнать бесчинствующих хулиганов и стали избивать всех подряд. Под горячую руку попала и Виктория, передает "Россия 24".
Журналистка была в каске с наклейкой "Пресса", на руке у нее была повязка с такой же надписью. Однако полицейские не обратили на это никакого внимания и нанесли девушке ощутимые удары по голове и рукам.
По словам Виктории, волонтеры-медики тут же отвели ее в сторону и предложили помощь. Каска уберегла ее от травм головы, а вот рука пострадала – она болит и сильно распухла. На ней виден след от дубинки. Журналистка срочно отправилась в больницу.
1 мая во Франции проходят демонстрации профсоюзов в связи с Днем труда. В них активно принимают участие представители движения "желтых жилетов". В столице Франции на бульваре Монпарнас стражам порядка пришлось применить шумовые гранаты, дымовые шашки и слезоточивый газ. В ответ в них летят бутылки и камни. Около 200-300 молодых людей в желтых жилетах попытались прорваться в здание комиссариата полиции в городе Безансон на востоке Франции. Полиция разгоняет протестующих и действует максимально жестко.
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