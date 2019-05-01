Путин уволил главу МВД Ингушетии и начальника столичной ГИБДД

Президент Владимир Путин освободил от должностей главу МВД Ингушетии и начальника ГИБДД по Москве, а также ряд генералов в системе министерстве внутренних дел, МЧС и Следственном комитете России.

Как сообщается на портале правовой информации, был уволен министр внутренних дел Ингушетии генерал-лейтенант полиции Дмитрий Кава. Также от должности начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по Москве был освобожден Виктор Коваленко.

Кроме того, были уволены генерал-майор Владислава Гадеев — заместитель директора департамента гражданской защиты МЧС; генерал-лейтенант внутренней службы Александр Каледкин — замдиректора государственной фельдъегерской службы; генерал-майор Андрей Лутошкин — директор департамента гражданской защиты МЧС.

Кроме того, освобождены от должности: генерал-майор внутренней службы Николай Роговой — замначальника главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; полковник юстиции Олег Тараненко — первый заместителя руководителя СУ СКР по Ленинградской области; генерал-майор юстиции Андрей Тимофеев — заместитель руководителя главного организационно-инспекторского управления СКР -руководитель информационно-методического управления.

Кроме того, глава государства произвел ряд назначений. Так, полковник юстиции Сергей Михайлов был назначен замруководителя Главного следственного управления СКР — руководителем управления по расследованию Генерал-полковник Виктор Яцуценко стал заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев освобожден от занимаемой должности и назначен замминистра — главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору МЧС.

Полковник внутренней службы Петр Кугуя назначен начальником Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Полковник внутренней службы Игорь Михно назначен начальником ГУ МЧС по Камчатскому краю.