Водители общественного транспорта вступили в драку посреди улицы в Екатеринбурге. Видео

Мужчины, трудящиеся на ниве пассажирских перевозок в Екатеринбурге, вступили в противостояние на улице Шварца в Екатеринбурге. Очевидец снял на видео дорожные разборки.

Как сообщает портал E1.ru, водители автобуса и троллейбуса атаковали своего коллегу, находившегося за рулем маршрутки и остановившегося на остановке. Последний был насильно извлечен из кабины, после чего его повалили на землю и принялись избивать.

После непродолжительной, но импульсивной расправы, мужчины разошлись и принялись развозить горожан, как ни в чем не бывало. Как рассказал автор видео, часть пассажиров предпочла покинуть маршрутные транспортные средства, превратившиеся в сомнительный аттракцион.

Что спровоцировало конфликт – доподлинно неизвестно, однако очевидцы утверждают, что незадолго до драки водители "гонялись между собой и друг друга подрезали".