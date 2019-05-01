Кузнецова вылетела с турнира в Праге, проиграв 146-й ракетке мира

В Праге продолжаются матчи теннисного турнира. Российская теннисистка Светлана Кузнецова завершила свои выступления на турнире на стадии второго круга. Получившая от организаторов "уайлд-кард" россиянка проиграла швейцарке Хиль Белен Тайхман.

Кузнецова оставила за собой первый сет, не испытав видимых проблем – 6:2. Однако последующие две партии, а с ними и матч, выиграла уже ее швейцарская соперница, занимая 146 место в мировом рейтинге – 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

Кузнецова покидает турнир, в то время как Тайхман вышла в 1/4финала турнира. За путевку в полуфинал она поспорит с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач.