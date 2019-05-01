Американский беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

В среду у линии разграничения в Донбассе совершил многочасовой разведывательный полет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, во время которого он несколько раз приближался к российским границам, передает "Интерфакс".

По данным западных авиационных ресурсов, американский беспилотник с бортовым номером 10-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла (Сицилия), в течение пяти часов, начиная с 11:19 по московскому времени, курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тысяч метров.

При этом он четыре раза подлетал на расстояние 36-58 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Маршрут полета американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии в 09:59 по Москве.

Разведывательные полеты вдоль линии разграничения в Донбассе американских тяжелых беспилотников RQ-4B Global Hawk фиксировались 5, 15, 20 и 23 апреля.