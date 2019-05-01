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Ситуация в Донбассе 21 минута назад

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1 мая 201920:28 Вероника Богма

Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства некоторым категориям иностранцев. Воспользоваться правом получить российский паспорт всего за три месяца отныне могут граждане Украины, которые родились и жили в Крыму, но покинули полуостров до его воссоединения с Россией; люди, которые были депортированы из Крымской АССР и их родственники; граждане Афганистана, Ирака, Сирии и Йемена, которые родились на территории РСФСР и в прошлом имели советское гражданство.

Но, пожалуй, самая большая категория — это люди, которые жили на Донбассе на момент провозглашения народных республик в 2014 году, а затем получили в России разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца или приехали по программе переселения соотечественников.

Они вчитываются в каждую строчку нового указа и не верят тому, что видят. Звонят знакомым, экспертам, спорят, словно боятся радоваться.

"После праздников нам надо смело обращаться и получать паспорта", — говорит Наталья, — получаем гражданство через три месяца, наконец-то, спасибо огромное".

Люди, по-русски говорящие и думающие, не от хорошей жизни покинули родину, пылающий Донбасс. Из-под бомбежек они бежали под крыло России.

"В конце июня 2014 года уже летало конкретно через мой дом. День-два, и я выехал", — рассказывает бывший житель Донбасса Владимир Пыженко.

Дальше пять лет обивания порогов, получения бесконечного числа справок, траты нервов и денег на всех этапах бюрократической цепочки. В отчаянии обращались к президенту России Путину во время прямой линии. После чего, как сами говорили, двери перестали быть наглухо закрытыми, но и не распахнулись, ведь закон был не совершенен.

Своя история и у главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

"Когда началась война в Донбассе, у меня родился ребенок, и няню мы взяли как раз оттуда. Пришлось эвакуировать практически всю ее семью, и я стала заниматься тем, чтоб помочь этим людям как-то легализовать себя в России. Вот уже пять лет, а гражданства у них нет до сих пор".

"Она наш человек, она старается для нас, и мы ее любим", — так говорят о Наталье Канивец ее подопечные из центра поддержки старшего поколения "Мои года — мое богатство", в котором женщина работает на благотворительной основе. Причем, не будучи гражданкой России, осуществляет грант президента России по развитию сети подобных центров в городе.

"Понимаете, очень много таких случаев. Поэтому мы радуемся, мы не можем поверить этому счастью", — говорит Наталья Канивец.

Неделю назад вышел другой указ президента, позволяющий в упрощенном порядке получать российское гражданство людям, постоянно живущим на определенных территориях ДНР и ЛНР. Механизм, пусть в тестовом режиме, но уже работает. В Новошахтинск поступило 150 заявлений из Луганской области. Для жителей Донецка заработал центр в селе Покровское. Это второе отделение миграционной службы, специально созданное в Ростовской области для того, чтобы принимать документы от жителей народных республик. И ожидается, что поток заявлений, которые поступят сюда, будет в два раза больше. Возможно, уже через три месяца пришедшие сюда посетители будут приносить присягу своей новой родине.

"Это воплощение мечты, это дальнейшая жизнь", — так говорит Наталья Канивец, одна из тех, кто ожидает новый паспорт.

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