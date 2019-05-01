Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу шведских "Тре крунур".

Хоккеисты "Красной машины" усилиями Александра Елесина, Сергея Андронова, Михаила Григоренко и Никиты Кучерова поразили ворота соперника четыре раза, но этого не хватило для победы. Шведы в ответ забили шесть раз: дубль в активе Луи Эриссона, а еще по голу забивали Юаким Нюгорд, Маркус Крюгер, Оскар Линдблом и Марио Кемпе.

Тем не менее, несмотря на поражение, Россия сохранила первую строчку общего зачету турнира, имея в своем активе 19 очков. Ближайшим преследователем российских хоккеистов является как раз Швеция, которая с 14 баллами поднялась на вторую позицию.

Теперь следующим соперником сборной России станет команда Финляндии. Матч состоится 4 мая в чешском городе Брно.