Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

Российский боксер Денис Лебедев официально теперь вновь чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 39-летний россиянин восстановлен в статусе "суперчемпиона" мира в первом тяжелом весе.

Ранее он носил статус чемпиона WBA "в отпуске", сообщает "Мир бокса". Однако после отказа украинца Александра Усика – абсолютного на тот момент чемпиона мира в первом тяжелом весе, защищать свой титул руководство WBA приняло решение восстановить Лебедева в ранге полноценного чемпиона организации.

Вероятно, что теперь уже самому Лебедеву предстоит защищать свой титул. Это может произойти предстоящим летом. Однако учитывая прежнее заявление россиянина о возможном завершении карьеры, возможно, этот бой может стать последним в профессиональном ринге.