Москва отметила Первомай демонстрациями и гуляниями. Впереди - длинные выходные

Шествиями, демонстрациями и народными гуляниями отметила Россия День весны и труда. Миллионы людей по всей стране вышли на улицы, чтобы вместе отпраздновать Первое мая. Самые большие колонны сформировали профсоюзы, а также политические партии, для которых сегодняшний день — способ еще раз напомнить о правах трудящихся.

Невероятный вид с высоты: в центре Москвы на первомайской демонстрации собрались больше ста тысяч человек. На Красную площадь люди пришли целыми рабочими коллективами. Многие с семьями и детьми.

"Я хочу показать единство народа нашего. Что мы все вместе!" – говорит Елена Мышенкова.

Сейчас даже странно, что еще несколько лет назад первомайская демонстрация не проводилась, но традицию возродили. От Васильевского спуска к Историческому музею идут учителя, строители, железнодорожники, шахтеры.

Первомай — уникальный праздник. Прошло почти полтора века с тех пор, как рабочие еще в царской России начали встречаться в этот день вместе и отстаивать свои права. С тех пор сменились эпохи, исчезли старые и появились совершенно новые профессии. Но эти три ценности — Мир, Труд, Май! — остаются вечными.

За хорошим настроением никто не забывает о главном лозунге шествия -"За справедливую экономику в интересах человека труда".

"Нам надо менять эту экономическую политику, в соответствии в том числе и с указами президента. Строить такую экономику, которая будет ориентирована на развитие человека или, как говорят ученые, на развитие человеческого капитала", — отметил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Первое мая отмечают более чем в ста странах мира. В России к празднику присоединяются и политические партии. У "Единой России" на Красной площади целая колонна.

"Сегодня, пожалуй, самая главная тема — это остановить падение денежных доходов населения. Добиться его роста. Многое делается в этом направлении", — подчеркивает первый заместитель руководителя фракции ''Единая Россия'' в Госдуме РФ Андрей Исаев.

Справедливороссы своих сторонников собрали в парке "Красная Пресня". Лидер партии сейчас в Волгограде и оттуда поздравил однопартийцев.

"Когда нас жмут в кольце санкций, мы этого не боимся. Но мы понимаем, что наши проблемы внутри России кроме нас никто не решит", — уверен председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Марш от Калужской до Театральной площади — это маёвка коммунистов. Шествие под красными флагами возглавляет Геннадий Зюганов.

"Солидарный труд рабочих и крестьян, учителей и ученых, инженеров и военных способен поднять страну к вершинам!" – заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Владимир Жириновский все больше говорил о Венесуэле и мировой политике, но и о празднике не забыл.

"Это очень значимый день для всего человечества, — подчеркнул Жириновский. — Во всех странах мира его считают днем солидарности, праздником весны, труда и борьбы за мир. И это все еще сегодня актуально".

Для миллионов людей демонстрации и митинги — это только начало праздника. Впереди россиян ждут длинные выходные.