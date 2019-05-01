Вихлянцева обыграла Потапову в борьбе за 1/4 финала турнира в Праге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Праге с призовым фондом в 227 тысяч долларов. В матче второго круга 22-летняя россиянка взяла верх над своей соотечественницей Анастасией Потаповой.

Первая партия завершилась победой Вихлянцевой со счетом 6:4. Однако уже во второй верх взяла Потапова – 6:2. Победительница матча определялась в заключительном третьем сете и в упорной борьбе верх взяла Вихлянцева – 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.

Теперь Вихлянцева в борьбе за полуфинал турнира сразится с представительницей Чехии Каролиной Муховой. Их матч состоится 3 мая.