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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
США запугивают Венесуэлу фейками и грозят военной операцией
Главы внешнеполитических ведомств России и США говорили о Венесуэле. Помощник президента США Болтон анонсировал этот разговор такими словами: "Не будет такого, что россияне возьмут под контроль страну в Западном полушарии". Глава Госдепа Майк Помпео к моменту разговора не исключил, что Вашингтон может провести военную операцию в Венесуэле. Глава Пентагона к этому же времени срочно отозван из Европы. После всего этого Лавров в беседе с Помпео подчеркнул, что вмешательство США в дела Венесуэлы — грубейшее нарушение международного права, которое будет иметь самые тяжелые последствия.
В Каракасе первомайские демонстрации проходят в крайне нервозной обстановке. На одной из улиц в здании укрылась вооруженная группа людей, завязалась перестрелка с полицией. Но масштабных столкновений, на что явно рассчитывал самозванец Гуайдо, не случилось.
"Ночь прошла спокойно, тихо, по крайней мере там, где я живу, все было очень тихо. Утром я вышел на улицу, были лишь немногочисленные прохожие", — рассказал переводчик, житель Каракаса Дмитрий Штраус.
Попытка устроить военный переворот в Венесуэле провалилась. Николас Мадуро появился на телеэкранах вместе с министром обороны Владимиром Падрино. Это значит, что армия на стороне избранного лидера.
Совсем не это ожидали увидеть в новостях в Вашингтоне. И всю вину за свое прямое, но неудавшееся вмешательство в дела Венесуэлы решили возложить на Россию.
"Мадуро был готов улететь, был готов его самолет. Но русские заставили его передумать, — заявил Помпео. — Надеюсь, он вернется на этот самолет".
Это заявление назвали фейком и в Каракасе, и в Москве. Очевидно, что вместе с наряду беспрецедентным санкционным и дипломатическим давлением против Венесуэлы развязана и информационная война.
"Это невероятно услышать официальную оценку от столь высокопоставленного лица с таким очевидным фейком. Я сначала даже не поверила. Но это действительно сказал Помпео. Это классический образец дезинформации", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Вашингтоне, где так любят говорить, что не признают никаких сфер влияния, что это давно устаревший подход, вдруг заявили, что Америка претендует на все Западное полушарие.
"Происходящее отражает роль России в Венесуэле. Не скажу, что это идеологический конфликт, но это наше полушарие, и здесь русским не следует вмешиваться", — подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Америка, конечно, вмешиваться продолжит. На фоне череды провальных попыток устроить госпереворот глава Госдепа Помпео уже перешел от дипломатических выражений к прямым угрозам: если раньше говорил о том, что все варианты на столе, теперь заявил о возможности проведения против Венесуэлы военной операции.
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