Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 мая 201920:56 (обновлено в 21:39)

Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Он занимал эту должность с 2017 года.

Причина увольнения – утрата доверия к его способности служить в кабинете министров. Как сообщает "Интерфакс", пост министра обороны займет Пенни Мордонт, которая ранее возглавляла министерство международного развития.

По данным Sky News, на прошлой после заседания Совета национальной безопасности в СМИ попала информация о том, что китайская компания Huawei создаст для Великобритании систему мобильной связи пятого поколения. После этого инцидента было проведено внутреннее расследование.

По данным The Daily Telegraph, глава аппарата британского премьера Гэвин Баруэлл заявил, что допустивший утечку информации будет уволен вне зависимости от того, какую должность он занимает. Не исключено, что увольнение Уильямсона связано именно с этим, передает ТАСС.

Между тем сам Уильямсон категорически отрицает свою причастность и причастность своих сотрудников к утечке служебной информации. На своей странице в Twitter он выразил уверенность в том, что официальное расследование подтвердит его позицию.

"Я ценю, что вы предложили мне подать в отставку. Но это означало бы признать, что я или мои сотрудники несут ответственность за произошедшее, а это не так", — написал Уильямсон.

Его и раньше считали не очень адекватным министром, слишком лебезящим перед Штатами. Например, комментируя дело Скрипалей, он заявил, что России необходимо "отойти и заткнуться", напоминает "Россия 24".

Сейчас

20:36

Министра обороны Британии выгнали со скандалом

18:24

Путин подписал указ об устойчивом Рунете

14:00

Ассанжу дали 50 недель тюрьмы

13:51

Новый указ президента упростил получение гражданства РФ

13:27

Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной

08:35

Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

07:57

Виновные в попытке госпереворота в Венесуэле не останутся безнаказанными

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Москва отметила Первомай демонстрациями и гуляниями. Впереди - длинные выходные

Москва отметила Первомай демонстрациями и гуляниями. Впереди - длинные выходные

1 час назад
Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

3 часа назад
Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

13 минут назад
США запугивают Венесуэлу фейками и грозят военной операцией

США запугивают Венесуэлу фейками и грозят военной операцией

1 час назад
Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

8 часов назад
Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны

Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны

1 час назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

4 часа назад
В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой

26 минут назад
ДТП во Владимирской области: один человек погиб, трое доставлены в больницу

ДТП во Владимирской области: один человек погиб, трое доставлены в больницу

42 минуты назад
Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

1 час назад
На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции

На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции

3 часа назад
Икер Касильяс угодил в госпиталь после инфаркта

Икер Касильяс угодил в госпиталь после инфаркта

4 часа назад
Путин уволил главу МВД Ингушетии и начальника столичной ГИБДД

Путин уволил главу МВД Ингушетии и начальника столичной ГИБДД

4 часа назад
1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские

1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские

4 часа назад
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

2 часа назад
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

5 часов назад
Ассанжу дали 50 недель тюрьмы

Ассанжу дали 50 недель тюрьмы

8 часов назад
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

1 час назад
Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

2 часа назад
Американский беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

Американский беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

4 часа назад
Водители общественного транспорта вступили в драку посреди улицы в Екатеринбурге. Видео

Водители общественного транспорта вступили в драку посреди улицы в Екатеринбурге. Видео

5 часов назад
5 фильмов Marvel, которые выйдут после новых "Мстителей"

5 фильмов Marvel, которые выйдут после новых "Мстителей"

5 часов назад
В ЮАР грабитель едва не убил французскую студентку из-за рюкзака. Видео

В ЮАР грабитель едва не убил французскую студентку из-за рюкзака. Видео

5 часов назад
Двум участникам Pussy Riot дали убежище в Швеции

Двум участникам Pussy Riot дали убежище в Швеции

5 часов назад
Король Таиланда вступил в брак с генералом

Король Таиланда вступил в брак с генералом

6 часов назад
Медведь устроил ночной забег около студенческого кампуса в США. Видео

Медведь устроил ночной забег около студенческого кампуса в США. Видео

6 часов назад
Алина Загитова осуществила мечту незрячей поклонницы

Алина Загитова осуществила мечту незрячей поклонницы

6 часов назад
Драконье стекло против Белых ходоков: советы археолога

Драконье стекло против Белых ходоков: советы археолога

6 часов назад
Легковушка и мотоцикл вспыхнули после ДТП под Анапой

Легковушка и мотоцикл вспыхнули после ДТП под Анапой

6 часов назад
Названы лучшие города мира для студентов

Названы лучшие города мира для студентов

7 часов назад
В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

7 часов назад
Путин повысил пенсии ветеранам

Путин повысил пенсии ветеранам

8 часов назад
В Чехии отменили штраф отелю, отказавшемуся принимать россиян из-за Крыма

В Чехии отменили штраф отелю, отказавшемуся принимать россиян из-за Крыма

9 часов назад
Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес

Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес

9 часов назад
Семь достижений апреля: какие мировые производства и российские ноу-хау появились в субъектах РФ

Семь достижений апреля: какие мировые производства и российские ноу-хау появились в субъектах РФ

10 часов назад
Опрос: каждый третий россиянин на майские праздники решил отдохнуть дома

Опрос: каждый третий россиянин на майские праздники решил отдохнуть дома

10 часов назад
Дмитрий Квартальнов – новый главный тренер "Ак Барса"

Дмитрий Квартальнов – новый главный тренер "Ак Барса"

10 часов назад
Kia начала продавать в России свой самый красивый универсал

Kia начала продавать в России свой самый красивый универсал

11 часов назад
Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье

Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье

12 часов назад
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине

13 часов назад
Шарапова и Клишина вошли в Топ-10 спортивных красоток мира

Шарапова и Клишина вошли в Топ-10 спортивных красоток мира

13 часов назад
Императору Нарухито вручены символы полномочий

Императору Нарухито вручены символы полномочий

17 часов назад
Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

30.04.2019 14:01
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

30.04.2019 12:07
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

30.04.2019 12:05
Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

30.04.2019 11:07
Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

30.04.2019 09:55
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04