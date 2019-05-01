Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Он занимал эту должность с 2017 года.

Причина увольнения – утрата доверия к его способности служить в кабинете министров. Как сообщает "Интерфакс", пост министра обороны займет Пенни Мордонт, которая ранее возглавляла министерство международного развития.

По данным Sky News, на прошлой после заседания Совета национальной безопасности в СМИ попала информация о том, что китайская компания Huawei создаст для Великобритании систему мобильной связи пятого поколения. После этого инцидента было проведено внутреннее расследование.

По данным The Daily Telegraph, глава аппарата британского премьера Гэвин Баруэлл заявил, что допустивший утечку информации будет уволен вне зависимости от того, какую должность он занимает. Не исключено, что увольнение Уильямсона связано именно с этим, передает ТАСС.

Между тем сам Уильямсон категорически отрицает свою причастность и причастность своих сотрудников к утечке служебной информации. На своей странице в Twitter он выразил уверенность в том, что официальное расследование подтвердит его позицию.

"Я ценю, что вы предложили мне подать в отставку. Но это означало бы признать, что я или мои сотрудники несут ответственность за произошедшее, а это не так", — написал Уильямсон.

Его и раньше считали не очень адекватным министром, слишком лебезящим перед Штатами. Например, комментируя дело Скрипалей, он заявил, что России необходимо "отойти и заткнуться", напоминает "Россия 24".