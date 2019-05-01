Первомайская демонстрация в Париже: число задержанных увеличилось до 330 человек

В Париже правоохранители задержали 330 участников манифестации. Но в районе площади Италии в XIII округе Парижа до сих пор продолжаются стычки. Такую информацию сообщает телеканал "Се-ньюс", ссылаясь на данные министерства внутренних дел Франции.

Как уточняется, 220 человек, которые были задержаны в ходе беспорядков, пока остаются под стражей. Также сотрудники полиции провели 17,7 тысячи проверок среди прохожих в районах, где проходят манифестации, на предмет наличия запрещенных предметов, сообщает ТАСС.

В среду, 1 мая, в ряде городов Франции проходят первомайские демонстрации. Демонстрация в Париже сопровождается беспорядками. По последним данным МВД, по всей стране 1 мая в акциях участвовали 164,5 тысячи демонстрантов, из них 28 тысяч – в Париже. По всей Франции были задержаны 380 человек, в Париже – 330 человек. Во французской столице в ходе демонстраций пострадали 24 демонстранта и 14 полицейских.

К настоящему времени большинство участников дневной демонстрации разошлись по домам, передает РИА новости. На площади Италии пока остаются несколько сотен человек, еще часть демонстрантов находятся на соседних улицах. Правоохранители постепенно разгоняют тех, кто находится на площади, но в целом обстановка в районе довольно спокойная.