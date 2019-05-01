"Мультимир-2019": началось народное голосование

Стартовало народное голосование российской индустриальной премии в области анимации и лицензирования "Мультимир". Оно продлится до 29 мая 2019 года включительно. Проголосовать за лю­бимый муль­тфильм, муль­тсе­ри­ал, персонажей и пес­ню можно на сайте.

Премия "Мультимир" создана для популяризации и продвижения современной российской анимации. В разные годы победителями премии становились мультфильмы "Маша и Медведь", "Три богатыря", "Сказочный патруль", "Фиксики", "Свинка Пеппа" и другие.

В этом году за звез­ды "Муль­ти­мира" побо­рют­ся ани­маци­он­ные филь­мы и се­ри­алы рос­сий­ско­го и за­рубеж­но­го про­из­водс­тва. В списке пре­тен­дентов проверенные временем мультхиты "Сме­шари­ки", "Лун­тик", "Белка и Стрелка", "Ми-ми-мишки", "Ска­зоч­ный пат­руль", а также но­вин­ки – "Пчелография", "Дикие скричеры", новое "Простоквашино", "Гурвинек" и многие другие.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в 75-м павильоне ВДНХ, в день открытия IV фестиваля анимации и детских развлечений "Мультимир".