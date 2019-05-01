ДТП во Владимирской области: один человек погиб, трое доставлены в больницу

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившейся во Владимирской области аварии, в результате которой один человек погиб и еще трое пострадали. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы УМВД региона.

Как уточняется, дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Mitsubishi Outlander произошло на 71 километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас в Судогодском районе около 15:00 в среду, 1 мая. В результате аварии погиб водитель 1986 года рождения, передает ТАСС. Два его пассажира – женщины 1986 и 1999 года рождения – были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. также был госпитализирован мужчина 1996 года рождения, ехавший в качестве пассажира в другом автомобиле.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей, двигаясь в сторону Владимира, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. По факту произошедшего назначено проведение проверки.