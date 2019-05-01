Болельщик "Манчестер Юнайтед" хочет купить "Челси"

Лондонский "Челси" может сменить владельца. Британский предприниматель Джим Рэтклифф рассматривает возможность приобретения клуба у Романа Абрамовича.

Мультимиллиардер Джим Рэтклифф считается одним из самых состоятельных людей Великобритании. Он уже встречался с представителями "Челси" и побывал на тренировочной базе "синих". При этом Рэтклифф не скрывает что является болельщиком "Манчестер Юнайтед".

Роман Абрамович, владеющий "Челси" с 2003 года, намерен продать клуб. Правительство Великобритании не продлило ему инвестиционную визу, поэтому Абрамович не сможет больше работать в Соединенном королевстве.