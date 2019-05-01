В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбое в работе сервиса.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, сбои начались около 20​​​:00 по московскому времени.

О проблемах сообщают пользователи США, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Испании, Хорватии и других стран. В России сбой затронул жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Томска, Барнаула и других городов.

Более половины пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, еще треть не может авторизоваться.