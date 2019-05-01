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Ситуация в Донбассе 16 минут назад

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1 мая 201922:01

Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

фото: Global Look Press

Официальный Киев выразил протест в связи с упрощением процедуры получения украинцами российских паспортов и потребовал от Москвы отменить соответствующий указ. Такая информация появилась в заявлении министерства иностранных дел Украины.

В среду, 1 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных категориях граждан Украины, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МВД Украины, ведомство категорически требует от России безотлагательной отмены всех противоправных решений по поводу "паспортизации граждан Украины" и устранения их негативных последствий. Соответствующую ноту протеста планируют вручить Министерству иностранных дел России.

В документе власти Украины вновь обратились к другим странам с призывом усилить санкции против Российской Федерации.

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