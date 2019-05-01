"Монако" с помощью Головина спасся в Ренне

В чемпионате Франции состоялся отложенный матч 34 тура. Обладатель Кубка страны "Ренн" принимал "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Встреча завершилась вничью 2:2.

В составе "Ренна" с первых минут вышел самый юный футболист Европы Эдуардо Камавинга, родившийся в ноябре 2002 года. Главным героем первого тайма стал его товарищ по команде Адриен Юну, забивший два мяча в ворота монегасков.

Но "Монако", оказавшийся в сложной ситуации, не сдался. Во втором тайме капитан красно-белых Радамель Фалькао забил два мяча. Во второй голевой комбинации непосредственное участие принял Александр Головин. Полузащитник сборной России провел га поле 90 миут и был одним из лучших в составе "Монако".

В итоге ничья 2:2. "Ренн" набрал 44 очка и идет одиннадцатым. У "Монако" 33 очка и 16 место. Команда Головина еще не обезопасила себя от вылета из Лиги 1.