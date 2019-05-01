Террористы 12 раз атаковали Хмеймим

С начала апреля боевики с 12 раз пытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Кроме того, как сообщает ТАСС, с беспилотников и реактивных систем залпового огня были атакованы позиции сирийских войск в Латакии.

Все обстрелы были отражены, уничтожено 12 беспилотников. Установлено, что обстрелы велись из населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб Атика.