В Швеции правоохранители задержали более 60 человек в ходе беспорядков

В среду, 1 мая, правоохранители Швеции задержали более 60 человек в ходе беспорядков, начавшихся в процессе демонстрации неонацистов в городе Кунгэльв, расположенном на западе страны. Такие данные СМИ сообщили представители полиции.

Как уточняется, в течение дня всего был задержан 61 человек, из них 40 – за нарушение общественного порядка. В связи с насильственными действиями представителей обеих сторон были начаты два расследования.

Демонстрацию организовало "Северное движение сопротивления". Всего в ней приняли участие около 100 человек. Беспорядки начались, когда представители движения столкнулись с другими демонстрантами, которые выступают против их взглядов. Многие были вооружены ножами. Потасовка переросла в драку, в полицию полетели камни.

Органы госбезопасности Швеции считают "Северное движение сопротивления" самой опасной организацией в стране, сообщает телеканал "Россия 24". В соседней Финляндии эта партия уже попала под запрет за пропаганду насилия.