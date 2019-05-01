Икер Касильяс поблагодарил всех за заботу об его здоровье

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, поблагодарил всех, кто поддержал его в этот непростой момент. Икер заявил, что чувствует себя хорошо.

37-летний Икер Касильяс перенес сердечный приступ, после которого ему потребовалась операция. В настоящее время голкипер находится в больнице. Не исключено, что выступающему за "Порту" Касильясу придется завершить карьеру.

"Все под контролем. Немного напуган, но силен, как всегда. Спасибо за ваши сообщения и любовь", — приводит слова Касильяса "Спорт-Экспресс".