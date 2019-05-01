У журналистки, избитой в Париже, диагностированы сотрясение мозга и ушибы

У корреспондента РИА Новости, которую избили французские полицейские в ходе первомайской манифестации, врачи диагностировали сотрясение мозга, а также ушибы левого плеча и предплечья.

В среду, 1 мая, корреспондент РИА Новости в Париже Виктория Иванова, которая освещала беспорядки в процессе первомайской манифестации в столице Франции, получила от полиции удары дубинкой. Журналистка снимала происходящее на камеру мобильного телефона и находилась в центре беспорядков. Разгонявшие хулиганов правоохранители стали избивать дубинками всех подряд. Несмотря на повязку с надписью "Пресса" на руке Виктории Ивановой и на каску с наклейкой с аналогичным текстом полицейские все равно начали бить ее, нанося удары по руке и по голове.

В выписке, выданной врачами парижского госпиталя отмечается, что у журналистки сотрясение мозга, а также ушиб и гематома левых плеча и предплечья из-за нападения в ходе манифестации.

Журналистке назначили лечение и отпустили ее домой.

Министерство иностранных дел России обратилось к властям Франции с призывом провести тщательное расследование инцидента. Оно прокомментировало случившееся, отметив, что применение насилия в отношении журналистов недопустимо. Постоянное представительство РФ при ОБСЕ попросило представителя этой организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреалигрова на инцидент, передает РИА Новости.