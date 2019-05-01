Полиция: стрелок в Северной Каролине пользовался легально купленным оружием

Тристан Эндрю Террелл, открывший во вторник, 30 апреля, стрельбу в университете Северной Каролины, в результате которой погибли два человека, пользовался легально купленным оружием. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на начальника полицейского управления округа Мекленберг Керр Путни.

Как уточняется, преступник действовал без сообщников. Правоохранители не могут объяснить причины его поступка. Больше всего вопросов вызывает неожиданность инцидента.

Стрельбу в студенческом городке университета штата Северная Каролина в США открыл 22-летний Тристан Эндрю Террелл. Его задержали, в настоящее время он находится под стражей. Терреллу предъявлены обвинения в двух убийствах и четырех покушениях на убийство. 2 мая он предстанет перед судом.

30 апреля шеф полиции Шарлотта Джефф Бейкер заявил, что ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранителей.

В результате стрельбы в Северной Каролине два человека погибли, четверо были ранены. Врачи оценивают состояние троих из них как критическое.