Из-за ДТП с машиной каршеринга затруднено движение в Лефортовском тоннеле в Москве

В Москве водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик. В результате аварии пострадал один человек. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД столицы.

Как уточняется, водитель автомобиля каршеринга наехал на грузовик, стоящий в Лефортовском тоннеле. По предварительным данным, один человек пострадал.

В настоящее время на месте случившегося работают полицейские. Выясняются причины аварии.

Движение автомобильного транспорта в Лефортовском тоннеле затруднено, сообщает ТАСС.