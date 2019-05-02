Фонд проблем демократии: "Белые каски" в Сирии работают в тесной связке с террористами

Так называемые "Белые каски" в Сирии работают в тесной связке с террористами — таковы итоги расследования деятельности этой организации, которое провел Фонд проблем демократии. Результаты были представлены в Лондоне.

"Многие из "Белых касок" были просто непосредственно террористы, — приводит телеканал "Россия 24" слова Максима Григорьева — директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ. — Они были членами незаконных вооруженных формирований. В том числе они были связаны с системой незаконного изъятия органов, в том числе они грабили мирное население, и многие из них фактически были подразделениями террористических групп. Именно это мы и пытаемся донести, и нам постепенно это удается, на наши материалы уже реагируют представители правительств".