Наводнение в Канаде: более 12 тысяч человек эвакуированы

Более 12 тысяч человек в Канаде эвакуировали из-за весеннего половодья.

В провинциях Квебек, Нью-Брансуик и Онтарио затоплено более 20 тысяч зданий. В помощь спасателям мобилизованы военные. На улицах сооружают временные дамбы. Во многих районах введен режим ЧС.

В ближайшее время обещают сильный снег с дождем. Может выпасть до 40 миллиметров осадков, передает телеканал "Россия 24".