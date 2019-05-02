"Барселона" нанесла крупное поражение "Ливерпулю"

В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. "Барселона" принимала английский "Ливерпуль" и победила 3:0.

"Ливерпуль" начал встречу без тени робости, будто она проходила на родном "Энфилде". Гости атаковали больше и острее. Тем не менее, мяч побывал именно в их воротах. На 26 минуте Жорди Альба прострелил в штрафную, и Луис Суарес не пожалел свой бывший клуб – 1:0.

Пропустив мяч, "Ливерпуль" стал играть еще активнее. Особенно после перерыва, когда гости были близки к тому, чтобы отличиться. Но "красным" не хватало завершающего удара. Зато "Барселона" использовала выпад к воротам гостей на 75 минуте. Удар Суареса пришёлся в крестовину, мяч отскочил к Лионелю Месси и тот внес его в ворота – 2:0.

Но и двух мячей "Барсе" показалось мало. На 83 минуте Месси со штрафного, назначенного в метрах 30 от ворот, послал мяч точно в верхний угол ворот Алиссона – 3:0. Тут же мог забить ответный гол Мохаммед Салах, но египтянин угодил в штангу.

В конце встречи "Ливерпуль" пошел крупными силами вперед, раскрылся и мог пропустить еще. Но счет не изменился. "Барселона" одержала победу 3:0 и сделала хорошую заявку на выход в финал.