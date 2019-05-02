Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме. Мария была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы плеча.

Травма плеча служит причиной, по которой Шарапова, с января вынуждена пропускать все соревнования. Мария не сможет выступить и на турнире в столице Италии. Ранее Мария трижды выигрывала эти соревнования – в 2011, 2012 и 2015 годах.

Турнир в Риме стартует 13 мая. Призовой фонд составит 3,4 миллиона долларов. Шарапову в основной сетке соревнований заменить представительница Словакии Вера Кузьмова.