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2 мая 201901:38

Пентагон: США нуджаются в ядерном оружии для сдерживания России

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию. Он заявил, что порог применения такого оружия снижаться не будет, передает РИА Новости.

Трахтенберг рассказал, что особое беспокойство Пентагона вызывает российская доктрина "эскалация для деэскалации". Согласно ей, по словам представителя ведомства, в случае военного конфликта ядерное оружие может применяться в ограниченном объеме наряду с обычными видами вооружения. В США уверены, что Россия придерживается именно такой доктрины. Однако на самом деле российская доктрина предусматривает применение ядерного оружия только в том случае, когда против РФ применялось оружие массового поражения или когда агрессия с применением обычных видов вооружения угрожает существованию страны.

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