Мадуро: США должны расследовать действия Болтона, устроившего попытку госпереворота

В среду, 1 мая, в столице Венесуэлы Каракасе почти 80 человек пострадали в ходе столкновений с силовиками во время акций протеста. Такие данные сообщила депутат Национальной ассамблеи от штата Миранда Мануэла Боливар.

Как уточняется, 78 человек были ранены и 89 задержаны. По сведениям оппозиции, антиправительственные выступления прошли по всей территории Венесуэлы.

30 апреля акции протеста были организованы в Каракасе и других городах Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, напоминает ТАСС. В стычках, которые сопровождали демонстрации, пострадали десятки человек. По сведениям правозащитных организаций, были задержаны около 150 манифестантов. Из них в настоящее время все еще остаются под стражей более 100 человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на первомайском митинге перед сторонниками, заявил, что США в случае применения силы против протестующих, воспользовавшись "бойней", начали бы военное вторжение в страну.

Как подчеркнул Мадуро, именно взаимное убийство граждан Венесуэлы было целью оппозиции 30 апреля, когда была предпринята попытка госпереворота, не увенчавшаяся успехом. По мнению президента Венесуэлы, оппозиция хочет привести страну к гражданской войне.

Глава государства обратился к венесуэльцам с призывом выходить на улицы в случае, если будет предпринята новая попытка государственного переворота.

Как заявил президент Венесуэлы, Соединенные Штаты должны расследовать действия советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, устроившего попытку госпереворота в Венесуэле 30 апреля.

Мадуро рассказал, что читал публикацию в европейском издании, описывающую, как Болтон координировал операцию государственного переворота, звонил властям Аргентины, Бразилии, Колумбии и Чили. "Это госпереворот, направлявшийся персонально из Белого дома Болтоном", — цитирует слова Мадуро РИА Новости.

Также президент Венесуэлы подчеркнул, что версия Соединенных Штатов Америки о том, что накануне он готов был сбежать из страны во время акций протеста оппозиции, не соответствует действительности.

Мадуро объявил 4 и 5 мая днями диалога, действия и предложений всех ветвей народной власти, чтобы они сказали правительству и президенту, что необходимо изменить в стране ради "великого плана изменений". "Хочу принять план, чтобы изменить все, чтобы улучшить все, чтобы исправить ошибки", — заявил Николас Мадуро, выступая на первомайской демонстрации в Каракасе.

30 апреля в Венесуэле оппозиция предприняла попытку совершить государственный переворот. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо со сторонниками собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуайдо обратился к народу и армии страны с призывом выйти на улицы, чтобы завершить операцию "Свобода" по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Политики США открыто призывали военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо. Вашингтон даже намекал на возможность военного вторжения. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон подчеркивал, что "все варианты на столе". Но, несмотря на это, вооруженные силы не Венесуэлы не предали Мадуро. Власти страны заявили о провале попытки государственного переворота. Николас Мадуро распорядился начать расследование произошедшего 30 апреля.