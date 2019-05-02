Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей. Она поставила малыша на колени, с силой прижав его голову вниз, и заставила целовать землю. При этом она оскорбляла ребенка, добавляет РИА Новости.

Видео инцидента попало в Сеть и вызвало общественный резонанс. Полиция начала проверку. Заведующая будет уволена в первый же рабочий день, сообщают в городском департаменте образования.

Детям часто приходится терпеть побои и унижения от взрослых. Так, в конце апреля стало известно о репетиторе музыки, который издевался над малолетней ученицей.