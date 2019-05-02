Юрген Клопп: несмотря на счет, "Ливерпуль" провел отличный матч

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов с результатом 3:0. Однако главный тренер английского клуба Юрген Клопп остался доволен игрой своих подопечных.

"Ребята повели супер-матч. Но в игре с такой командой, как "Барселона", все решают один-два момента. Я доволен игрой. Но главное в футболе результат, а он не в нашу пользу", — заявил Юрген Клопп.

"Мы создали им много проблем. Но "Барселона" преуспела в реализации, забив больше, чем могла. Удар Месси со штрафного был из разряда неберущихся", — продолжил Клопп.