Американцы в Ираке впервые применили в бою истребители F-35A Lightning II

США впервые применили в бою истребители F-35A Lightning II. Это произошло в Ираке в рамках операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость").

Два истребителя нанесли удар по сети тоннелей боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Хамрине. Данные тоннели использовались террористами для хранения и переброски оружия.

Самолеты были доставлены в ОАЭ из американского штата Юта транзитом через авиабазу ВВС США Морон, которая расположена в Испании, передает РИА Новости.

Lockheed Martin F-35 Lightning II – самая дорогая в истории производства оружия. Создание трех типов самолетов — 35A, F-35B и F-35C – обошлось США в полтора триллиона долларов.