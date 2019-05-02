Эрнесто Вальверде: мы еще доставим "Ливерпулю" неприятности в ответной встрече

"Барселона" сделала серьезную заявку на выход в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинале чемпионы Испании одержали крупную победу над английским "Ливерпулем" со счетом 3:0.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил капитана своей команды Лионеля Месси, забившего два мяча. "Лео умеет удивлять. Например, тем, что забивает с таких штрафных. А еще он умеет забивать, когда это больше всего нужно. Он вселяет страх в соперника", — приводит слова Вальверде РИА Новости.

"Это был очень тяжёлый матч. У "Ливерпуля" отличная команда, и у нее есть 90 минут, чтобы всё исправить. Я знаю, что нас ждет в Ливерпуле. Но и мы доставим сопернику неприятности в ответной встрече", — продолжил Эрнесто Вальверде.