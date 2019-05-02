Рауль Кастро получил Ленинскую премию ЦК КПРФ. Вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, находящийся в Гаване с официальным визитом, вручил первому секретарю ЦК Компартии Кубы диплом и почетный нагрудный знак.

Кастро удостоен премии за "выдающийся вклад в практику социалистического строительства", а также за укрепление дружбы между Кубой и Россией, сообщает РИА Новости.

Глава Кубы отметил, что присужденная ему премия – убедительное доказательство исторических связей между народами Кубы и РФ. Он подчеркнул, что в настоящее время эти связи обновляются и укрепляются.

Ленинская премия ЦК КПРФ была учреждена в 2017 году вместо Ленинской премии, служившей в СССР одной из высших форм поощрения граждан.