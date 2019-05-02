Бывший сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший оперативный сотрудник ЦРУ США Джерри Чунь Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу Китайской Народной Республики. Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.

Как уточняется, обвиняемый планировал передать информацию, связанную с национальной обороной США. В 2007 году Ли покинул США и переехал в Гонконг, где его завербовали два китайских разведчика за 100 тысяч долларов.

По версии следствия, Ли собирал и хранил информацию, запрашиваемую КНР, и получал за это крупные суммы денег. Беседуя с сотрудниками правоохранительных органов США, Ли лгал о своих поездках и доходах. Также он утверждал, что не передавал собранные им данные китайской стороне.

В течение последнего года по делу было проведено около десяти слушаний, все они проходили в закрытом режиме. Практически на всех судебных документах стоит гриф "секретно", сообщает РИА Новости.

По данным разведсообщества, Ли раскрыл все источники ЦРУ, находящиеся в Китае, которые из которых были уничтожены.

Джерри Чунь Шин Ли проработал в Центральном разведывательном управлении 13 лет и покинул управление в 2007 году. Ли грозило пожизненное тюремное заключение, напоминает ТАСС. Но после признания вины этот срок может быть сокращен. Предполагается, что приговор Ли будет вынесен в мае текущего года.