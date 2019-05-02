Зеленского призвали 2 мая преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Зеленский должен извиниться за действия Порошенко и знак этого преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе. Политик напомнил, что в огне тогда погибли 48 человек. Он считает, что именно с пожара в Доме профсоюзов, произошедшего 2 мая 2014 года, и начался раскол на Украине.

Если избранный президент хочет воссоединения страны, то он должен 2 мая приехать в Одессу и встать на колени и возложить цветы к месту трагедии – не ради эффекта или красивого кадра, а ради покаяния за то, что сделал его предшественник, считает Журавко.

Также политик считает, что Зеленский обязан инициировать "честное, открытое и всеохватывающее расследование", найти и наказать виновных в том, что произошло в Одессе.

2 мая 2014 года активисты "антимайдана", разбившие лагерь на Куликовом поле в Одессе, схлестнулись с радикалами Евромайдана и футбольными ультрас. Потасовки вылились в разрушение палаточного городка и поджог Дома профсоюзов, в котором укрылись сторонники "антимайдана". По тем, кто пытался спастись из огня, радикалы стреляли. Погибли 48 человек, более 450 получили ранения.