Объединяя поколения и национальности: "Бессмертный полк" в Азербайджане

В День Победы "Бессмертный полк" прошагает в бывших республиках Советского Союза. Не станет исключением Азербайджан. Немецкие войска туда не дошли, но каспийская нефть очень интересовала Германское командование.

В мастерской бакинского художника таблички для "Бессмертного полка" делают своими руками. Деревянная рейка, фанерная доска — и обязательно георгиевская ленточка. За каждой такой фотографией – история страны и нескольких поколений.

Сергей Касиков – коренной бакинец и потомственный донской казак. В прошлом году был одним из организаторов "Бессмертного полка". Сразу несколько поколений его семьи защищали Родину и воевали. Дед не просто прошел всю войну — буквально прополз. В разведке пригодились навыки казачьего спецназа – так называли пластунов-разведчиков. "Я пойду с фотографией своего деда Сергея Фомича, — показывает Касиков. — Это оригинал фотографии с печатью военкомата".

В Азербайджане в "Бессмертном полку" участвуют все национальности, все конфессии, потомки тех, кто участвовал в этой войне. И русские, и татары, и казаки, и лезгины, и азербайджанцы. Это единство всех национальностей.

В прошлом году впервые сотни бакинцев вышли с фотографиями своих ветеранов. Приезжают в республику и родственники погибших здесь красноармейцев. Во время войны на территории Азербайджана располагались сотни госпиталей. Письма к местным поисковикам приходят со всего мира.

Елена Соболева родилась в Баку. О войне отец не любил рассказывать – сосланный по надуманному обвинению, он прослужил два года в штрафбате. Однако в семье праздник Победы всегда был главным. Отца давно нет, и пройти в строю бессмертного полка Елена Васильевна считает своим долгом. "Мы, когда увидели это все в Москве, тоже загорелись желанием, чтобы у нас такое было, — говорит она. – И с каждым годом у нас приходит все больше и больше народу. Если бы вы были здесь 9 мая – вы бы увидели, как красочно все проходит".

До Азербайджана фашисты не дошли, но очень рвались к каспийской нефти. Несмотря на это, День Победы здесь – праздничный и выходной день. По официальным данным, на фронт призвали каждого пятого жителя республики. К памятникам героям и павшим войнам всегда относились особенно.

Истории родителей Эльсавара Гамидзаде – готовый сценарий для военной драмы. Мать служила в ПВО и охраняла подступы к нефтяным вышкам. Отец защищал Севастополь, несколько раз бежал из плена. Во время массового расстрела чудом избежал смерти – немцы не заметили выжившего. Теперь это часть семейной истории, а боевые медали и награды – реликвия.

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет не только в Баку. Ее проведут в нескольких городах Азербайджана. Желающих стало больше, и поэтому в столице республики маршрут решили продлить.