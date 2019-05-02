Тема:

День Победы 14 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
2 мая 201907:13 Борис Максудов

Объединяя поколения и национальности: "Бессмертный полк" в Азербайджане

В День Победы "Бессмертный полк" прошагает в бывших республиках Советского Союза. Не станет исключением Азербайджан. Немецкие войска туда не дошли, но каспийская нефть очень интересовала Германское командование.

В мастерской бакинского художника таблички для "Бессмертного полка" делают своими руками. Деревянная рейка, фанерная доска — и обязательно георгиевская ленточка. За каждой такой фотографией – история страны и нескольких поколений.

Сергей Касиков – коренной бакинец и потомственный донской казак. В прошлом году был одним из организаторов "Бессмертного полка". Сразу несколько поколений его семьи защищали Родину и воевали. Дед не просто прошел всю войну — буквально прополз. В разведке пригодились навыки казачьего спецназа – так называли пластунов-разведчиков. "Я пойду с фотографией своего деда Сергея Фомича, — показывает Касиков. — Это оригинал фотографии с печатью военкомата".

В Азербайджане в "Бессмертном полку" участвуют все национальности, все конфессии, потомки тех, кто участвовал в этой войне. И русские, и татары, и казаки, и лезгины, и азербайджанцы. Это единство всех национальностей.

В прошлом году впервые сотни бакинцев вышли с фотографиями своих ветеранов. Приезжают в республику и родственники погибших здесь красноармейцев. Во время войны на территории Азербайджана располагались сотни госпиталей. Письма к местным поисковикам приходят со всего мира.

Елена Соболева родилась в Баку. О войне отец не любил рассказывать – сосланный по надуманному обвинению, он прослужил два года в штрафбате. Однако в семье праздник Победы всегда был главным. Отца давно нет, и пройти в строю бессмертного полка Елена Васильевна считает своим долгом. "Мы, когда увидели это все в Москве, тоже загорелись желанием, чтобы у нас такое было, — говорит она. – И с каждым годом у нас приходит все больше и больше народу. Если бы вы были здесь 9 мая – вы бы увидели, как красочно все проходит".

До Азербайджана фашисты не дошли, но очень рвались к каспийской нефти. Несмотря на это, День Победы здесь – праздничный и выходной день. По официальным данным, на фронт призвали каждого пятого жителя республики. К памятникам героям и павшим войнам всегда относились особенно.

Истории родителей Эльсавара Гамидзаде – готовый сценарий для военной драмы. Мать служила в ПВО и охраняла подступы к нефтяным вышкам. Отец защищал Севастополь, несколько раз бежал из плена. Во время массового расстрела чудом избежал смерти – немцы не заметили выжившего. Теперь это часть семейной истории, а боевые медали и награды – реликвия.

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет не только в Баку. Ее проведут в нескольких городах Азербайджана. Желающих стало больше, и поэтому в столице республики маршрут решили продлить.

Ранее по теме

Сейчас

06:27

Корабли НАТО вновь вошли в Балтику

05:29

Доклад спецпрокурора Мюллера стал бестселлером в США

02:48

Американцы впервые применили в бою истребители F-35A

01:38

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии из-за РФ

00:58

Аравийская коалиция атаковала авиабазу мятежников-хуситов в Сане

20:36

Министра обороны Британии выгнали со скандалом

18:24

Путин подписал указ об устойчивом Рунете

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мадуро: США должны расследовать действия Болтона, устроившего попытку госпереворота

Мадуро: США должны расследовать действия Болтона, устроившего попытку госпереворота

5 часов назад
Корабли НАТО вновь вошли в Балтику

Корабли НАТО вновь вошли в Балтику

55 минут назад
По шести сирийским городам пройдет "Бессмертный полк"

По шести сирийским городам пройдет "Бессмертный полк"

1 час назад
Зеленского призвали 2 мая преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе

Зеленского призвали 2 мая преклонить колени перед Домом профсоюзов в Одессе

1 час назад
Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

17 часов назад
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

5 часов назад
Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

12 часов назад
В России прокомментировали увольнение министра обороны Великобритании

В России прокомментировали увольнение министра обороны Великобритании

3 часа назад
Американцы в Ираке впервые применили в бою истребители F-35A Lightning II

Американцы в Ираке впервые применили в бою истребители F-35A Lightning II

4 часа назад
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

5 часов назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

13 часов назад
Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

9 часов назад
Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

10 часов назад
Икер Касильяс угодил в госпиталь после инфаркта

Икер Касильяс угодил в госпиталь после инфаркта

13 часов назад
Китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов за поступление дочери в Стэнфорд

Китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов за поступление дочери в Стэнфорд

8 часов назад
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

12 часов назад
Террористы 12 раз атаковали Хмеймим

Террористы 12 раз атаковали Хмеймим

9 часов назад
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

14 часов назад
Ассанжу дали 50 недель тюрьмы

Ассанжу дали 50 недель тюрьмы

17 часов назад
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Объединяя поколения и национальности: "Бессмертный полк" в Азербайджане

Объединяя поколения и национальности: "Бессмертный полк" в Азербайджане

14 минут назад
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

33 минуты назад
Доклад специального прокурора Мюллера стал бестселлером в США

Доклад специального прокурора Мюллера стал бестселлером в США

1 час назад
Армия Израиля обстреляла цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск горящих шаров

Армия Израиля обстреляла цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск горящих шаров

2 часа назад
Бывший сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

3 часа назад
Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

6 часов назад
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

6 часов назад
Фонд проблем демократии: "Белые каски" в Сирии работают в тесной связке с террористами

Фонд проблем демократии: "Белые каски" в Сирии работают в тесной связке с террористами

6 часов назад
Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

Болельщики смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз

11 часов назад
Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

Бокс. Денису Лебедеву вернули статус чемпиона мира

12 часов назад
Американский беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

Американский беспилотник провел многочасовую разведку над Донбассом

13 часов назад
Водители общественного транспорта вступили в драку посреди улицы в Екатеринбурге. Видео

Водители общественного транспорта вступили в драку посреди улицы в Екатеринбурге. Видео

14 часов назад
5 фильмов Marvel, которые выйдут после новых "Мстителей"

5 фильмов Marvel, которые выйдут после новых "Мстителей"

14 часов назад
Путин повысил пенсии ветеранам

Путин повысил пенсии ветеранам

17 часов назад
Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес

Гидрогелевая таблетка поможет сбросить вес

18 часов назад
Семь достижений апреля: какие мировые производства и российские ноу-хау появились в субъектах РФ

Семь достижений апреля: какие мировые производства и российские ноу-хау появились в субъектах РФ

19 часов назад
Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье

Жена режиссера Чухрая рассказала правду о его здоровье

21 час назад
Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии

30.04.2019 14:01
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью

30.04.2019 12:07
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на майские праздники

30.04.2019 12:05
Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

30.04.2019 11:07
Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

30.04.2019 09:55
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04