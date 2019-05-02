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2 мая 201907:32

2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе. В результате столкновений сторонников и противников "евромайдана" на Куликовом поле и пожара в доме профсоюзов погибли 48 человек.

2 мая — день траура. В городе пройдут поминальные марши. Обеспечивать порядок будут две с половиной тысячи полицейских, бойцов нацгвардии и спецназа.

Расследование событий у Дома профсоюзов до сих пор не завершено, напоминает телеканал "Россия 24". За прошедшие пять лет в Киеве так и не смогли найти и наказать виновных. Международные организации не раз поднимали этот вопрос, но он остается без ответа.

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